Voldbro: For at holde sammen om fællesskabet og udvide aktiviteterne i den lille landsby Voldbro har en række personer taget initiativ til at starte en forening. Voldbro og Omegns Borgerforening holder stiftende generalforsamling i konfirmandstuen i Gamtofte Præstegård tirsdag den 20. februar klokken 19.

Fra 1937 til 1952 var Voldbro en mindre landsby med 12-14 huse og et par gårde. I landsbyen var der desuden skole, forsamlingshus, sportsplads, købmand, smedje, træskomager, og den nærliggende Øksnebjerg Brugs forsynede borgerne med varer.

- Der var karle og piger på gårdene, men som det er gået andre steder er det hele forsvundet. Gårdene består ikke længere, og forsamlingshuset og købmandsforretningen er solgt, fortæller ægteparret Karen og Jørgen Rabølle fra Voldbro.

I begyndelsen af årtusindskiftet opstod en ny form for fællesskab hjulpet godt på vej af den tidligere EU-kommissær Henning Christophersen og hans hustru Jytte, der købte et fritidshus i Voldbro.

Fællesskabet omhandlede blandt andet en sankthansaften med bål og båltale, en sommerfest og en julekomsammen.

- Argumenterne for at lave en forening med vedtægter er, at skabe et bedre grundlag for kontakt til kommunen, samt mulighed for at søge landdistriktsmidler, forklarer Karen og Jørgen Rabølle. (SP)