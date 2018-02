Advokat Per Magid, der tirsdag den 20. februar fylder 75 år, har gennem en lang karriere haft fingrene i nogle af de sager, der qua deres samfundsmæssige betydning har ramt overskrifterne.

Det gælder blandt andet Tamilsagen og Skattesagskommissionen.

Han er en erfaren procesadvokat og voldgiftsdommer og beskæftiger sig med retssager og international og national voldgift.

Per Magid førte for den danske stat sagen ved Den Internationale Domstol i Haag mellem Danmark og Norge om afgrænsningen af havområdet mellem Grønland og Jan Mayen. Og senere sagen ved samme domstol mellem Finland og Danmark om passageretten gennem Storebælt.

Ud over at være bisidder for embedsmænd i Tamilsagen og Skattesagskommissionen er den diskrete Per Magids navn også dukket op i forbindelse med granskningen af Combus A/S for Trafikministeriet og forholdene omkring anskaffelsen og afviklingen af det ubemandede spionfly Tårnfalken for Forsvarsministeriet.

For DSB har han gennemført en uvildig advokatundersøgelse af den såkaldte Waterfront-sag.

I øjeblikket repræsenterer Magid den tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i en retssag i Østre Landsret, anlagt af en gruppe tidligere statsløse palæstinensere.

Per Magid har selv fortalt, at Tamilsagen er den sag, der har optaget ham mest. Han var bisidder for Statsministeriets departementschef, der ved indledningen af sagen var sigtet for overtrædelse af straffeloven.

Det har Magid kaldt et politisk overgreb, som var rystende, og som viste ham, hvor skrøbeligt vort samfund er.

Per Magid har siden 1974 været i advokatfirmaet Bruun & Hjejle, siden 1976 som partner.

Han har gennem årene siddet i bestyrelsen for en lang række danske selskaber og fonde.

I 2014 blev Per Magid tildelt Dreyers Fonds hæderspris til advokater for igennem en lang karriere at være et fyrtårn i branchen med en meget stærk faglighed og høj integritet.

Per Magid har en stor interesse for klassisk musik. Han får ro og ny energi ved at høre musik, har han fortalt.

Og også i den verden gør han en indsats for retfærdigheden, når han optræder i juryen for DR's symfoniorkesters årlige Malko-konkurrence for unge dirigenter fra hele verden. (Ritzau)