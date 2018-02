En 33-årig mand, der bortførte og forgreb sig på en fireårig pige, dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Det har Retten i Aarhus fredag besluttet.

Den tiltalte blev tidligere fredag fundet skyldig i at have bortført den fireårige pige 14. juni sidste år fra en børnehave i det vestlige Aarhus.

Herefter forgreb han sig på den lille pige. Der var ikke tale om fuldbyrdet samleje, men om andet seksuelt forhold end samleje, konkluderer retten.

FAKTA: Det indebærer en anbringelsesdom Retten i Aarhus har fredag fundet en 33-årig mand skyldig i at have bortført og forgrebet sig på en fireårig pige.



Manden kræves idømt en anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.



Læs her, hvad en anbringelsesdom indebærer:



* Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ifølge straffeloven ikke straffes.



* I mindre alvorlige sager kan retten i stedet idømme den kriminelle foranstaltninger såsom tilsyn, ambulant behandling, afvænning eller lignende.



* Retten kan i alvorlige sager vælge en anbringelsesdom. Her bliver den dømte tvangsanbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller en institution for personer med mentale handicap.



* Under anbringelsen vurderer den behandlende overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage.



* Det er overlægen på den afdeling, hvor anbringelsen finder sted, der bestemmer, om den dømte kan få udgang.



* Er anbringelsen sket på baggrund af en dom for alvorlig kriminalitet, er der i udgangspunktet tale om anbringelse på ubestemt tid. Dog senest efter fem år skal anklagemyndigheden sørge for at forelægge sagen for retten på ny.



* I meget alvorlige sager, hvor den dømte vurderes at være til ekstraordinær fare for andre, kan retten vælge en dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.



* I modsætning til en almindelig behandlingsdom kan en anbringelsesdom kun ophæves af retten ved en såkaldt foranstaltningsændring. For eksempel kan dommen ændres til en almindelig behandlingsdom.



* En anbringelsesdom må ikke forveksles med en forvaringsdom. Begge er tidsubegrænsede foranstaltninger, men forvaring bruges over for personer, som ikke er sindssyge eller retarderede og derfor i udgangspunktet egnede til almindelig straf.



Kilder: Straffeloven, psykiatriloven, Region Sjælland, Kriminalforsorgen.

Manden har erkendt at have bortført pigen, men har nægtet ethvert seksuelt overgreb mod hende.

Den forklaring har retten dog tilsidesat. De tre dommere og seks nævninger baserer afgørelsen på pigens egen detaljerede forklaring i en videoafhøring.

Desuden blev der fundet dna-spor fra manden og tegn på sædvæske flere steder på pigens krop.

Den 33-årige lider af psykisk sygdom, og lægerne vurderer, at han var sindssyg på gerningstidspunktet.

På den baggrund havde anklager Birgitte Ernst krævet ham idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Den tiltalte har forklaret, at han og pigen legede. Hun sad på skuldrene af ham, og undervejs fik han udløsning.

Da han fik sædrester på fingrene, kan han ifølge sin egen forklaring have afsat spor på pigen, da han hjalp hende tøj på.

Den 33-årige er også blevet fundet skyldig i to andre forhold i anklageskriftet - trusler mod en forfatter samt vold mod en person, som den tiltalte mødte, da han tidligere var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Inden retten trak sig tilbage for at votere, undskyldte han over for familien for bortførelsen.

Han sagde, at sagen havde været en "lærestreg for livet", og at han aldrig kunne finde på at gøre noget tilsvarende igen.

Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.