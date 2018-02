Rihanna fylder tirsdag den 20. februar 30 år.

Hun har vundet ni grammyer. Haft single efter single på toppen af alverdens hitlister. Solgt millioner af plader.

Stilikonet fra Barbados dyrkede i første omgang sin sang på teenageværelset, inden hun i 2003 kom til audition hos musikproducer Evan Rogers med to venner, hun dengang lavede musik med.

Men den eneste, Rogers egentlig lagde mærke til, var Rihanna.

- Det var, som om de to andre piger ikke fandtes, har produceren tidligere fortalt om deres første møde til The Guardian.

Det sikrede Rihanna en pladekontrakt, og inden for de næste par år havde hun udgivet album med hits som "Pon de Replay" og "SOS".

Men hendes helt store gennembrud kom med landeplagen "Umbrella", der fungerede som et soundtrack til sommeren 2007. Den sang havde popkonkurrenterne Britney Spears og Mary J. Blige i øvrigt takket pænt nej til, da sangskrivere tilbød dem den.

"Umbrella" gjorde Rihanna til en megastjerne, og hendes næste fem album har alle solgt platin i USA. Det vil sige, at der er solgt over en million eksemplarer af hver enkelt udgivelse alene i det land.

Samtidig har pladerne sikret, at hun blev den yngste solokunstner, der har haft 14 sange øverst på de amerikanske hitlister, og hun har endda gjort det på rekordtid.

Rihanna har dog på ingen måde hvilet på laurbærrene. Hun har udviklet samarbejder med diverse kunstnere, og i disse dage hitter hun eksempelvis med sangen "Lemon" sammen med projektet N.E.R.D.

Sanger er bare en af Rihannas titler. Hun gør sig også som skuespiller, er inden for de seneste år blevet et stort navn i modebranchen og blander sig en gang imellem i politik.

- Mens alle jubler over succesen, bevæger jeg mig videre til det næste, forklarede hun for nogle år siden om sit liv i et stort interview med T Magazine.

Nogle ville nok kalde hende en arbejdsnarkoman. "Work, work, work, work, work, work" - for nu at citere et af hendes hits. (Ritzau)