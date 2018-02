De større projekter begyndte firmaet at byde på for et års tid siden. På de 12 måneder har firmaet udover Terrassehusene vundet tømreentreprisen i 72 lejeboliger ved Sankt Klemens i Odense Syd, 48 lejeboliger i Skibhuskvarteret i Odense Nord samt et stort Autohus i Odense Syd-Øst, hvor Tømrermester Rasmus Balle har ageret totalentreprenør.

Den øgede aktivitet har givet behov for, at de to direktører det seneste år har ansat to byggeledere og en projektkoordinator, mens Hamid Ghomi og Rasmus Balle efterhånden mest står for selve driften. Rollerne og størrelsen af firmaet føler de to direktører sig godt tilpas med.

- Sjovt nok talte Rasmus og jeg for et års tid siden, at vi gerne ville op at være 50 mand. Det var blandt andet, så vi kunne være med i nogle af de større spændende projekter, vi ser her i Odense. Det lykkedes, og vi er nu på niveauet, vi gerne vil være på, hvor vi er blevet store, har masser at lave, men hvor Rasmus og jeg stadig kan overskue driften selv.