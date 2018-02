Børn kender ikke meget til frygt for at falde, men glat føre er straks en større udfordring for de ikke så få bedsteforældre, der ledsager ungerne. Men alle ser ud til at komme helskindet ind i varmen, og snart kan forestillingen begynde.

Det er lige før, man skal være noget af en cirkusartist. For i et af industrikvarterets og Herluf Trolles Vejs blinde vænger er der denne fredag formiddag sine steder spejlglat. Så det kan være noget af en balanceakt at begive sig fra, hvor man nu har parkeret sin bil, og hen til indgangen til Cirkus Flik-Flak. Som netop holder til i - og tilfører fest og farver til - det noget grå kvarter i byens sydøstlige udkant.

Forestillingen varer omkring 50 dynamiske minutter. Devisen må være, at alle kan noget, og at det er tilladt at fejle. Der er ikke så få tilfælde af op på hesten igen, som det hedder i et billedsprog, der velsagtens hører rodeo til, men også sagtens kunne passe på cirkus. Omend lige præcis Cirkus Flik-Flak ikke har nogle heste.

Til gengæld er der ethjulede cykler, balancebolde og en hel masse andet, ungerne kan være nødt til at komme op på igen. Det gør de så, for the show must go on, som man siger. Og man skal være en sær hjerteløs krakiler for at hæfte sig ved et lille kiks hist og her frem for at bide mærke i det talent og den livsglæde, der udvises, vel vidende at der må have ligget en masse hårdt arbejde og træning bag.

Akrobater, trapezkunstnere, jonglører, balancekunstnere, cykelartister, badutspringere og gennemskuelige tryllekunstnere hvirvler ind og ud af manegen, og børnene blandt publikum kan lide, hvad de ser.