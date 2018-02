Hun nikker og lukker forsigtigt papirposen. Den skal med hjem til bedstefar og vises frem, for han samler nemlig også på frimærker, og det har vakt hendes interesse for de takkede firkanter.

Middelfart: Det er sjældent, at der er stille i et rum fyldt med børn, men det var der fredag eftermiddag på Middelfart Museum. Gækkebrevsklip og frimærkekig er nemlig en koncentrationssag, som maner til ro og fordybelse. Teknologien må for en tid vige for mere klassiske interesser. I hvert fald for niårige Sophia Warming, som er ved at samle udvalgte frimærker sammen i en lille, aflang papirpose.

Det er da også i høj grad det kulturbærende i et frimærke, som får fanget børns opmærksomhed. Det kan Niels Malta Rousing tale med om. Han er en af drivkræfterne bag arrangementet.

- Det handler om at vække deres nysgerrighed, for et frimærke er ikke bare et frimærke. Det gemmer på fortællinger om historiske begivenheder og ikke mindst geografi, som mange ikke har samme fornemmelse længere, forklarer han.

- Mange er heller ikke vant til at sende breve længere, så det kan man også få lov til her, udskyder han.

Den slags har Sophia Warming dog helt styr på, for familien har en god tradition med altid at sende postkort, når den er på ferie. Det gælder også for julekortet, som familien også sender til venner og bekendte.