Hos Aagaard Advokater er en af de faste morgenrutiner at åbne og gennemgå den indgåede post for videre ekspedition. Den seneste tids omlægninger hos Postnord har imidlertid medført ændrede procedurer.

Som erhvervskunde hos Postnord med adresse på Østfyn er det ikke længere muligt at lade sig betjene via egen postboks, hvilket vi naturligvis i alle årene har betalt for. Fra årsskiftet har vi i lighed med private kunder modtaget dagens post ved den almindelige omdeling. Som bekendt er der ikke længere tale om "morgenpost".

Vi har undret os over, at der i den seneste tid har været en del mindre post end sædvanligt. Nu har vi så fået forklaringen:

Kl. 10:35 dukkede der en medarbejder op fra Postnord i vores forkontor medbringende post, der var dateret og afsendt i perioden 4. januar til 9. februar 2018 ...

Hvor vi dagligt normalt modtager mellem fem og 20 forsendelser, blev der nu på skranken placeret 170 breve og forsendelser. Undskyldningen fra den stakkels medarbejder hos Postnord var, "at omlægninger i Postnord desværre havde medført en mindre forsinkelse af postomdelingen".

Det ville være ønskeligt, om Postnord ville være lige så omhyggelige med rettidigt at omdele breve og forsendelser, som det engagement der lægges i at kontrollere korrekt porto på afsendte breve. Her holder Postnord sig på ingen måde tilbage.

Det skal understreges, at der er tale om erhvervspost med et indhold og en karakter, der ikke tåler forsinkelser. En del af brevene var således processuelt materiale. Iblandt brevene var der tillige breve, der var noteret og behørigt stemplet som "Quickbreve", der er med forhøjet porto.

Tre af brevene var korrekt adresseret - de var blot ikke tiltænkt Aagaard Advokater, men var således af Postnord fejlagtigt sendt hertil.

Postnord har været eksorbitant dygtige til på kort tid at sætte det gode renommé over styr, som igennem mange år har været oparbejdet i nu hedengangne Kongelige Post & Telegrafvæsen. Fra at være en offentlig servicevirksomhed er Postnord i dag endt med at blive en omdelingsvirksomhed, der ikke ses i stand til at levere den service og de ydelser, som Postnord ellers selv tilbyder. Det grænser sig til, hvad man i juristkredse ville karakterisere som misligholdelse af indgået aftale.

Vi vil gerne i enhver henseende understrege, at kritikken ikke på nogen måde er rettet imod medarbejderne hos Postnord, der efter vores mening efter bedste evne forsøger at få omdelt posten. Det er blot galt med rammerne og de til opgaven afsatte ressourcer.

Når vi nu fra Aagaard Advokater vælger at bringe emnet på banen, skyldes det også hensynet til vore kunder og klienter og deres interesse i, at brev og meddelelser når frem rettidigt, således at henvendelserne kan blive besvaret og ekspederet indenfor den tid, som klienterne har forventning om.

Skulle der være nogen, der undrer sig over manglende reaktion herfra, kan det skyldes ovenstående, og at henvendelsen hertil er en af de 170 forsendelser, som vi nu er påbegyndt ekspeditionen af.