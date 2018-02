Postnord har åbenbart investeret i en maskine, der spreder vores post, som den synes, det kan være sjovt lige nu. Jeg er to gange blevet ringet op af min søn, der har fået post korrekt adresseret til mig, men omadresseret til ham.

Første gang ringede jeg til Postnord og fik en forklaring om, at der en gang imellem er fejl, så der ved navnesammenfald sker det, at posten bliver omadresseret.

Det vil betyde, at vi alle, hvis vi er så "uheldige" at have familie, kan risikere at skulle jagte land og rige rundt for at få den post, som Postnord sender forkert.