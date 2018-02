Efter en ellers overraskende god dansk curling-fredag ved OL kom de danske herrer ned på jorden i den vigtige sene kamp mod USA.

Danskerne, der tidligere fredag havde hentet deres første OL-sejr i opgøret mod Italien, tabte kampen mod amerikanerne 5-9.

Danskerne kom rigtig skidt fra land. I første ende havde amerikanerne iført røde kasketter fordel af sidste sten, og de lykkedes med at hente to point.

Det var i sig selv ingen katastrofe for danskerne, men det var anden ende, hvor skipper Rasmus Stjerne kiksede endens sidste svære sten, hvilket efterlod to amerikanske sten tættest på midten.

Dermed en solid 4-0-føring til amerikanerne, og rigtig slemt blev til meget værre i fjerde ende, hvor danskerne igen havde sidste sten.

Her kiksede Stjerne igen. Den danske skipper skulle blot lave et meget simpelt indlæg på sidste sten for at hente kampens første danske point, men stenen susede gennem huset, og dermed fik USA to nemme point.

Nede 0-6 efter fire ender var resten af opgøret ren kosmetik, hvor amerikanerne kunne spille relativt sikkert, mens danskerne var på en nærmest håbløs jagt efter point.

Godt nok lykkedes det Danmark at hente to point i femte ende og et i sjette ende, men efter en ny stor fejl fra Rasmus Stjerne i syvende ende bragte USA sig på 8-3.

Og selv om Danmark fik reduceret til 5-8 i ottende ende, lykkedes det ikke reelt at skabe spænding om kampens udfald efter den elendige åbning på matchen.

Danskerne gav op efter ni ender, hvor scoretavlen viste 9-5 i amerikansk favør.

Nederlaget placerer Danmark i den tunge ende af tabellen med tre nederlag og en sejr.

Dermed er danskerne tvunget til at vinde alle eller næsten alle af deres resterende fem kampe, hvis de vil holde sig i live i kampen om semifinalepladserne.

De danske herrer har hviledag lørdag, mens kvinderne skal i aktion to gange. Klokken 01.05 dansk tid mod Storbritannien og igen klokken 12.05 mod Kina.