Den store jagt på nye frivillige kræfter gik ind, da formanden og store dele af bestyrelsen trak sig fra Munkebo Boldklub i november. Nu er der nye kræfter på plads i foreningen.

Munkebo: Det var en næsten ny bestyrelse, der endelig kunne sætte sig tilbage i sæderne, da Munkebo Boldklub holdt generalforsamling 6. februar. Generalforsamlingen kom bare få måneder efter, foreningen var nødt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Tilbage i november trak formanden for Munkebo Boldklub sig nemlig fra posten. Ifølge klubbens sekretær, Flemming Jørgensen, skyldtes det, at der var problemer med samarbejdet mellem trænere og bestyrelsen, og samtidig var al fritid inddraget til bestyrelsesarbejde. - I en boldklub er det næsten et fuldtidsarbejde at være formand, fortæller Flemming Jørgensen, der ikke selv var klar på at overtage opgaven. Der var heller ikke andre i bestyrelsen, der havde mod på opgaven, og flere trak sig med meldingen om, at de var kørt trætte.

- Folk har bare ikke lyst til at være en del af det

Flemming Jensen samarbejdede med Rene Mogensen, der er genvalgt næstformand i foreningen, for at finde en ny formand, og så faldt snakken på Michael Sørensen. Da aftalen var på plads med den nye formand, skulle de tomme sæder i bestyrelsen også fyldes ud, men ingen ville påtage sig en af posterne. Og det gav store frustrationer hos Flemming Jensen, der var i snak med omkring 100 personer for at få besat pladserne. - Frivilligt arbejde, det er ikke noget, der hænger på træerne. Folk har bare ikke lyst til at være en del af det, fortæller Flemming Jørgensen og uddyber, at man senere skar to pladser i bestyrelsen efter korrespondance med DBU. Pladserne kunne bare ikke fyldes ud.

Aktiv i 30 år