Haarby: Ved middagstid fredag skete der endnu et færdselsuheld.

En hjemmeværnsbil stødte omkring kl. 12:30 sammen med en anden bil ud for Haarby Karosseri på Akkerupvej i Haarby. Hjemmeværnsbilen var sendt til adressen for at hente et andet køretøj, men da den kørte ud af indkørslen, blev den ramt af en bil på Akkerupvej.

Der var ingen tilskadekomne ved uheldet, heldigvis, siger vagtchef Kenneth Taanquist, der oplyser at oprydningsarbejdet er afsluttet og vejen ryddet op.

Det forlød, at der kortvarrigt var kødannelse og spærret omkring ulykkesstedet, men fredag eftermiddag er trafikken igen normal.