Otterup: To tricktyve - en kvinde og en dreng - stjal en pung ved et tricktyveri i en bolig i Østergade den 15. februar klokken 9.30-10.

Tricktyveren opsøgte beboeren for at vise vedkommende fotos af ting, som kunne købes. Visningen skete i køkkenet. Kvinden fik lov til at låne toilettet og benyttede lejligheden til at gennemrode soveværelset, hvor hun stjal en pung med kontanter, alt i mens drengen opholdt beboeren. /EXP