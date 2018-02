Det viser kortet

Hver prik på kortet viser mindst to Trafikalarm -brugers registrering af en fotovogn. Det er ikke nødvendigvis et eksakt billede af, hvor fotovognene faktisk holdt.Dels kan enkelte fotovogne være fløjet under brugernes radar, dels kan enkelte vogne være noteret flere gange.- Der har dog været eksempler på, at politiet har placeret flere fotovogne tæt ved hinanden, en såkaldt dobbeltfælde, oplyser Søren Klebjerg, chef for Fartkontrol.dk til Fyens Stiftstidende.Alle brugerdata er anonyme. Redaktionen kender kun tidspunkt og lokalitet.