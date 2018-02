Jeg har investeret i en sky. Det var et impulskøb til julemarked på Vesterbro i København, hvor en fra min gamle folkeskole havde inviteret mig, så jeg også kunne se hendes værksted i kunstnerfællesskabet godt gemt væk i en baggård. Hun har i en del år produceret skyerne efter inspiration fra gamle teaterkulisser, men havde nu knust formene. En sky er for krævende at lave, fordi den er konstrueret af tre forskellige formede lerstykker, der skal sættes sammen. Endelig skal de overfladebehandles bagefter, så skyen fremstår med et blødt, fnugget udtryk.

Der var kun tre skyer tilbage, og jeg kunne ikke forlade værkstedet uden en, for jeg har drømt om at investere i sådan en sky i mange år. Skyen blev forsvarligt pakket ned i en kasse på cirka 40 gange 40 centimeter og kom med rundt i København resten af aftenen, blandt andet på den nyåbnede Aamann's, der nu også har aftenkort i stedet for blot et smørrebrødskort.

Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke umiddelbart se, hvor den skulle hænge. Men det skyldes nok, at al julepynten var oppe, tænkte jeg. Her et par måneder efter jul er jeg ikke kommet videre. Det er svært at få plads til en sky i et hjem på knap 148 kvadratmeter, der allerede er godt fyldt op med kunst og kunsthåndværk. Ikke mindst, fordi den ifølge kunsthåndværkeren gerne må hænge, således at levende eller kunstigt lys rammer den, så den kaster skygger på væggen. Idéen er også at hænge den, så den indgår som en kulisse i et stilleben. Og så skal den heller ikke hænge sådan, at ungerne kan rende ind i den, eller den gamle hankat kan nå den i den tro, at det er legetøj til den.

Jeg ved godt, at det her er et vaskeægte i-landsproblem, men for mig er det en form for mentalhygiejne at gå og forestille mig, hvor skyen kan hænge. Det er sjældent, at så skyhøje ambitioner er så luftige.