Der er ting, man ikke ønsker sig som lille. Eksempelvis nogle, som er endnu mindre og tager al den opmærksomhed, man selv var vant til at få. Små søskende er det svært at få øje på fordele ved for det lille lidt ældre barn.

Magnus er to år - og Viggo er nul år - og på mange måder også en nulbon, for der er ikke meget gavn af ham. Vi voksne er forstående over for Magnus' problemer, så vi tilkaster kun babyen skjulte blikke, hvis Magnus er i nærheden, og i stedet taler vi i stride strømme om alt det, Magnus magter - i modsætning til Viggo, der er for lille.

Det har Magnus nu lavet om til mantraet: Min Viggo - ALTSÅLILLE - og der er han jo, alt for lille til at køre med på havetraktoren, gå til gymnastik og i børnehave og alle de andre ting, som Magnus netop kan.

Men i mit stille sind tænker jeg, at han skal passe på - for de der små snedige og gennemtrygge nummer to-unger har det med at overhale i det splitsekund, storebror kigger den anden vej.

Magnus' far var selv en lillebror, der måtte tåle mange afvisninger fra sin bomstærke og speedsnakkende storebror, der var knap to år ældre end ham. På den anden side fik lillebror så også ro og tryghed til at finde sin egen vej frem i verden - og med usvigelig sikkerhed tog han nogle valg, som lod ham glimre på områder, hvor storebror var ligeglad - grænsende til det arrogant foragtende.

Magnus' far kastede sig over de bolde, som hans storebror ikke spillede - bogstaveligt talt. Fra han kunne gå, blev det med en bold eller noget andet, der kunne sparkes til. Storebror var ikke opmærksom på lillebrors veltrænede boldøje - og selv om han senere forsøgte at springe på og spille med, blev han for altid nummer to i boldbehandling. Om Magnus' far på forhånd opgav at konkurrere med sin storebror på dennes spidskompetencer - eller om det bare var helt tilfældigt, at han kom til at holde af bolde og al slags anden sport, skal være ufortalt - men i forholdet mellem de to brødre er den lille stadig ikke holdt op med at overraske den store, der jo ellers nok stadig mener at vide, hvad livet drejer sig om.

Her, hvor begge brødrene er i 30'erne, er den store akademiker og forsker med stort F - og fra start af noget overrasket over, at lillebror bare strøg igennem sine eksamener på medicinstudiet. Sport og eksamensterperi går ligesom ikke sammen, vel? Storebrors britisk konservative tøjstil, der godt kan stikke noget af, får kamp til stregen af lillebrors mere glade og afslappede tøjstil - og visse af lillebrors beklædningsgenstande ser man i sommerferier pludselig på storebror, som lige skal teste noget, som han aldrig selv ville have valgt, men som han ved nærmere eftertanke faktisk godt kunne have tænkt sig.

Og Magnus' far har det, hans storebror misunder ham allermest - egen familie og to små drenge - for også her har han overhalet sin storebror indenom.

Så det kan godt være, at Magnus om nogle år har brug for rådgivning fra sin onkel om, hvordan man holder gode miner til en bror, der fra at være ALTSÅLILLE pludselig er på omgangshøjde - eller forud. For det er vel det, de pønser på, de små? Ikke nok med at de vil tage al opmærksomheden - de vil også være bedre end. Bedst at holde dem nede i tide.