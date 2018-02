Erantis - den smørgule vinterblomme - gemmer sig under et dække af sne. Ovenover hænger mistelten i paradisæbletræet som poetiske perlebesatte gardiner. Haveklummen har rundet misteltenen før, men jeg må kaste lys over den i februar, hvor væksten næsten ikke kan fremstå smukkere. De hvide bær og stedsegrønne blade er en magisk komposition, imens vi stille forlader mørket og går mod lyset; kilden til kraften i naturen. Snart banker foråret på døren, og derfor varer det ikke længe, før en fugleflok med knurrende maver slår sig ned blandt misteltenens modne frugter. Sidste år fløj en susende mængde sultne silkehaler fra skovens høje træer til havens mistelten, hvor de mæskede sig i bær. Mennesket kan også finde mistelten attråværdig, fordi den er bemærkelsesværdig og usædvanlig. Drømmer man om sådan en vækst i sin have, skal man have fat i helt friske misteltenbær i månederne marts til april og klemme det klistrede sekret fra bærrets indre ud på en løvtræsgren på en dag med tørvejr, så kimen sidder godt fast. Gem ikke bærrene i dagevis, det skal tages bogstaveligt, at de skal bruges friskhøstede, og grenen, man sætter mistelten på, skal være ung og ikke mere end blyantstyk, så misteltenens sænkere kan bane sig vej gennem den tynde bark. Mistelten hæfter i princippet på alle løvfældende træer, men det er endnu ikke lykkedes mig at få den til at vokse på andet end paradisæble og røn. Begge ligger nummer ét på misteltenens liste over favoritværtstræer.

Gæk i knagende kulde

Sammen med havens stedsegrønne trodser vintergæk sne og kulde. Allerede i januar kan man se vintergækker dukke op, og i februar begynder de at springe ud. I England kaldes vintergæk "Snowdrop", og inden vintergækken folder blomsten ud, ligner den en bedårende dråbe. På græsk betyder gala mælk og anthos blomst, og dermed falder det latinske navn Galanthus på plads; vintergækkens blomst har en mælkehvid farve. I min have pynter vintergækkerne i bede og mindre kultiverede områder. Planten forvilder sig, hvilket er utrolig sødt og smukt. Jeg har almindelig vintergæk Galanthus nivalis med smalle grågrønne blade og den flæsede dobbeltblomstrende Galanthus nivalis flore pleno samt tyrkisk vintergæk Galanthus elwesii, der er kendetegnet ved kraftige saftiggrønne blade og særlig tidlig blomstring. Sidst, men ikke mindst plantede jeg løg af Galanthus nivalis "Viridi-apice" i en potte i efteråret. Denne vintergæk er mere sjælden, og den har store blomster med et tydeligt grønt penselstrøg på spidsen af kronbladene. Nu er "Viridi-apice" på vej, og jeg glæder mig. De forskellige vintergækker er blevet til en lille samling, og det er en fordel, fordi nogle vintergækker blomstrer før andre, dermed strækkes sæsonen. Når vintergækkerne åbner sig i et mildt solstrejf, spredes kronbladene til det skønneste skørt med schwung. Blomsterne kan være enkelte eller fyldte, og de hvide kronblade kan have grønne eller gule aftegninger i varierende mønster. Stikker man næsen ned i blomsten, har den henrivende honningduft. Vintergækker trives i humusrig, let fugtig jord, og de ynder halvskygge. Vintergækløg lægges om efteråret i cirka 7 centimeters dybde. Løgene deler sig forbløffende hurtigt. Allerede året efter er et løg blevet til to, og snart har man en hel klynge vintergækker. Med tiden fremmer det blomstringen at dele tætte klynger af vintergæk. Plant om, når vintergækkerne er afblomstret, men endnu ikke visnet ned i marts til april. Afblomstrede vintergækker sætter også frø, som myrerne tager med sig; en effektiv spredning, når vintergækkerne villigt sår sig selv nye steder. Ønsker man at styre, hvor vintergækkerne etablerer sig, kan man samle modne frøstande, tørre dem og frigøre frøene for til sidst at drysse dem ud i bedene.

Tip