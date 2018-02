Så bliver politi-pensionistkortet trukket igen. Det er retsordfører Bramsen, der hiver det op, som det er gjort så mange gange før. Efterhånden tvivler man på, at der snart er flere pensionerede politibetjente tilbage på denne ø. Men måske alligevel.

Det er ikke så svært at forestille sig følgende i avisen: "Politiet eftersætter. Og brødteksten: To knægte sparkede i går eftermiddags stokken væk under en svært handicappet mand på gågaden i Odense. De blev dog standset af to vakse rollator-betjente, der skred målrettet ind. Knægtene stak af, men betjentene eftersatte. De måtte dog opgive, da de blev involveret i et sammenstød med en ældre dame, der ikke havde fuld kontrol over sit gangstativ.En tilkaldt patruljevogn nåede først frem sent på aftenen og på det tidspunkt var de to skarnsunger for længst forsvundet i udbredt tåge over Munke Mose.

Hændelsen indikerer dog, at pensionerede politifolk er med til at skabe tryghed i nærområdet og i politi-ledelsen glæder man sig og undersøger man nu, om flere aldrende politifolk skal indsættes. Formentlig udstyres de med el-scootere."

Nå, ikke? Jamen, hvad så med at fortælle Fyns politibetjente, at ingen rapporter på over 10 linjer er acceptable, og at der maksimalt må bruges en time om dagen bag skrivebordene. Resten af tiden skal bruges uden for Fort Mule i Odense.Eller de kan bruge diktafoner og herefter overlade rapportskriveriet til rappe, professionelle skribenter.

Pensionerede journalister, måske?