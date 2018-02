Jeg drømmer om at male Odense grøn.

Et grønt Odense med store, grønne områder med skove og planter helt flettet ind i byens liv, som når man vandrer i dem, vækker en god miljømæssig samvittighed.

Et grønt Odense, hvor hvert et nyt igangsat projekt, er et projekt, der bygger på ansvars- og fremtidsbevidsthed og hvor hver ny bygning der rejses, er en bygning rejst med et solcelleanlæg på toppen.

Et grønt Odense, hvor der på indbydende vis står stillet genbrugsspande til rådighed, som der gør på gaderne i centrum af Aarhus, så man hverken smider affaldet på fortovet eller undlader at sortere det.

Et grønt Odense, hvor man bliver led til at tage miljøbevidste valg, fordi byen gør det.

Sådanne klimabevidste handlinger og ændringer i landets byer og kommuner, er det Danmarks Naturfredningsforening forsøger at opnå med deres koncept "Klimakommune Plus".

For selv om alle ved, at klimaforandringerne er alvorlige, og at mangel på handling vil føre uoprettelige konsekvenser med sig for verden, som vi kender den i dag, så er der ikke nok, der handler på det.

Blot seks af landets hele 98 kommuner har indgået denne aftale om at være en "Klimakommune Plus". Odense skal være den syvende - og bedste.

De skal som socialdemokratisk kommune være en foregangskommune, som tør flyde med den grønne bølge.

For selvom en socialdemokratisk kommune er rød, bør den have visioner, der er grønne. Odense skal derfor på bedste grønne vis kæmpe for at blive den "klimaby i europæisk særklasse", som de engang drømte om at blive. For kun med handling, kan drømme blive til virkelighed.

Så find penslen frem - og mal Odense grøn.