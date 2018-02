Festival

Unge manuskriptforfattere, dansere, skuespillere og poetryslammere får mulighed for at arbejde sammen med professionelle under Svendborg Dage med Brecht.

Men de seks tekster, monologer som dialoger, får et længere liv under festivalen, for fredag og lørdag, 23. og 24. februar, bliver de i hænderne på andre unge til små teaterstykker, der spilles dels på BaggårdTeatret fredag aften, dels i Svendborgs gader lørdag formiddag.

Svendborg Dage med Brecht er teatertilbud, opera, musik, udstilling, foredrag - samt de obligatoriske guidede rundvisninger i Brechts Hus ved Skovsbo Strand, hvor forfatteren i seks år sad og digtede med udsigt over Svendborg Sund.Forbindelsen til Brecht holder festivalen intakt ved at holde sig tæt til temaer, som forfatteren dyrkede: Det politiske engagement, flygtningedebatten - og i år er hovedtemaet et greb i Brechts tankesæt om Det Gode.For kan et menneske være udelukkende godt - eller vil det gode menneske først forrådes og udnyttes og dernæst forråes?Spørgsmålet tages bl.a. op i hørespillet "Forhøret over Lucullus", som er indspillet specielt til denne festival, og som kan høres ved fire arrangementer i biografen, Scala Svendborg.Flygtningedebatten kommer til udtryk i den nykomponerede opera, "Den Rejsende", med Opera Plexus, som spiller tirsdag aften, 20. februar, i Guldsalen i Svendborg Borgerforening.Forestillingen, der bygger på Brechts "Mutter Courage", tager fat på de store følelser ved flugt, krig og had og blander højaktuelle politiske udtalelser og internationale scenarier med Balkan-inspirerede toner komponeret af Eva Noer Kondrup.BaggårdTeatret har flere tilbud i Brecht-uge:. Rejseselskabet B-rejser tager publikum med til München, V-Effektens forestilling Immigranten, der bygger på Brechts tekster, en rigtig Berliner Cabaret (Brecht, Bier und Brot) og står også bag teaterstykket "Udsigter fra min bedstemors køkken", der foregår i et privat svendborgensisk køkken.Se det fulde program på www.brechtfestival.dk

Kriteriet har for det første været, at ideerne og den indsendte synopsis skulle beskrives og "pitches" - altså præsenteres visuelt. Dernæst at teksterne, der skal omfatte tre scener i et ti siders manuskript, alle skal tage udgangspunkt i Brecht-festivalens tema, Det Gode.

Når Svendborg Dage med Brecht begynder mandag 19. februar på BaggårdTeatret, sker det med en en række tekster skrevet af seks udvalgte unge dramatikere, der dyster om at vinde BrechtDramaAward18-prisen på 25.000 kroner samt muligheden for at få deres bud på et drama opført professionelt.

- "Take Back the Stage" er for unge fynske talenter, Ikke kun teatertalenter, men også dansere, sangere, poetry slammere og kunstnere, siger teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann fra BaggårdTeatret og forklarer, at BaggårdTeatret og Kulturregion Fyn gennem de seneste tre år har samarbejdet om workshops for unge i løbet af efterårs-sæsonen under ledelse af forskellige instruktører, afsluttende med en optagelsesprøve til disse ugers Culture Camp.

Culture Camp'en er for de allerbedste af de unge talenter og begyndte i sidste uge, ledet af den tyske instruktør Leonie Petra Pichler og hendes teaterensemble, Bluespot Production fra Augsburg, Brechts fødeby.

- Vi er jo i gang med at etablere et scenekunstakademi på Sydfyn, men et ungdomsarbejde som "Take back the Stage" er også udtryk for, at vi skal tage vare på de talenter, vi har, siger han.

- Den synergi, det giver at unge talenter og professionelle arbejder sammen, er vidunderlig, konstaterer teaterdirektøren, der i øvrigt også selv sidder i bedømmelsesjuryen, som mandag udpeger vinderen af BrechtDramaAward18.