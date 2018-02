- Det startede med, at vi arrangerede en MGP-aften hjemme hos os selv sidste år, hvor vores otteårige datter inviterede pigerne fra klassen. Det blev en rigtig hyggelig aften, og da forældrene kom for at hente deres børn, opstod idéen om, at det kunne vi da også arrangere for alle børn på Rudme Friskole, siger Terese Nielsen.

Rudme: Det årlige Melodi Grand Prix for børn lokker mange unge til TV-skærmen, men i Rudme har en gruppe forældre taget initiativ til at samle lokalområdets skolebørn til MGP-fest lørdag 17. februar på Rudme Friskole.

Og det blev ikke ved snakken for initiativtagerne i Rudme. En forældregruppe gik videre med ideen og fik accept til at afholde MGP-festen på Rudme Friskole.

- Normalt kan man leje sig ind og holde et arrangement mod betaling, men her har skolen givet lejen, fordi det er et arrangement for hele skolen, og vi har aftalt, at alt overskud, der måtte komme, går til skolen. Det er ikke fordi, vi skal tjene penge på det, vi vil jo bare lave en fed fest for ungerne, siger Terese Nielsen og fortsætter.

- Vi starter med nogle velkomstdrinks, som selvfølgelig er alkoholfri, og så er der fællesspisning med pizza, og bagefter skal vi varme op med noget musik, inden MGP bliver vist på en storskærm, siger hun og forklarer, at der også vil være en lounge til forældrene, hvor de kan købe øl, vin og kaffe.

Indtil videre har lokalbefolkningen taget godt imod initiativet. Ved fristens udløb en uge før arrangementet var der indløbet tilmeldinger fra i alt 29 børn og 6 voksne.

- Vi havde sidste tilmelding 9. februar, men hvis der skulle være nogle, der er kommet i tanke om, at de gerne vil være med alligevel, så kan de godt nå det. Jo flere jo bedre, og alle er velkomne, og det gælder også de børn, der ikke går på friskolen, siger Terese Nielsen.

MGP-festen på Rudme Skole finder sted lørdag 17. februar fra kl. 18 til 22.30. Prisen er 50 kroner inkl. pizza for voksne og børn.