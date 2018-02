Kerteminde Kommune: Der var al mulig grund til tilfredshed, da et par håndfulde medlemmer af Kerteminde Vandløbslaug var samlet til generalforsamling.

Formand, Torben Friis, kunne berette om et år, hvor der ikke havde været problemer med oversvømmelser - dræn og vandløb har med andre ord virket efter hensigten.

- Heldigvis har vi et gevaldigt godt samarbejde med Søren Bay hos Kerteminde Kommune. Det er ham, der har ansvaret for vandløb, og hvis der er noget, ringer vi til ham, så sørger han for at få problemet løst, fortæller Torben Riis.

- Det er en god ting, at vi kan snakke sammen, det er ikke tilfældet i alle kommuner.

Økonomisk har vandløbslauget også sit på det tørre. Økonomien er så god, at de springer et års kontingent over.

- Vi har på kistebunden til det, vi skal i år, forsikrer Torben Friis.

Det, de skal i år, er at opstille måleudstyr ved et par udvalgte vandløb for at måle fosforindhold. Måleudstyret ejer de selv, men de skal betale for at få foretaget laboratorieprøver.

Torben Friis blev genvalgt til bestyrelsen, og det samme gjorde Michael Pedersen, Flemming Lykkegaard Hansen og Niels Rasmussen. (ström)