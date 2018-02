Kerteminde: Steen Hjorth er manden, som vælger repertoiret, når Kerteminde Biblioteks Venner inviterer til den månedlige sangaften på Kerteminde Bibliotek. Det sker 20. februar fra klokken 19 og et par timer frem.

Med rollen som bestyrer af aftenens sange, så vil Steen Hjorth samtidig fortælle lidt om, hvorfor han netop har valgt de pågældende sange. Og mon ikke formanden for Mesinge Sogns Lokalråd, formand for Kerteminde Landsbyråd samt præsident i Lions Klub Kerteminde, er i stand til at vælge et bredt udpluk fra den danske sangskat...

Udgangpunktet er en munter og hyggelig aften, hvor alle er velkomne til at løfte stemmerne mellem bibliotekets hylder./EXP