De er sigtet for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og for ulovlig anvendelse af skydevåben. Overfaldet skete i landsbyen Kølstrup ved Kerteminde.

De tre sigtede på henholdsvis 23, 31 og 32 år menes alle at have tilknytning til en tysk rockergruppe ved navn Gremium. Ifølge anklageskriftet skulle de have trukket offeret ud af en bil og overfaldet ham med golfkøller og baseballbat samt have skudt ham i benet og i skridtet. Offeret slap fra overfaldet uden varige mén.

Alle tre sigtede nægter sig skyldige.