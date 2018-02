Overdragelse

Mette Gade Christensen er ny indehaver af Fredericia Fysioterapi per 1. marts. Selv håber hun på at kunne føre samme ånd videre, som klinikken har haft hidtil.

Fredericia: Da fredericianske Mette Gade Christensen fandt ud af, at Fredericia Fysioterapi var til salg, tog det ikke mange overvejelser, før hun - sammen med sin mand, Morten - besluttede sig for, at hun ville være den nye ejer.

Hun overtager klinikken efter 64-årige Inger Meldgaard Christensen og 63-årige Karin Holen, der sidste år besluttede, at det var på tide at give nøglerne videre til nye kræfter efter at have ejet Fredericia Fysioterapi siden 1990.

Inger Meldgaard Christensen stopper som fysioterapeut i forbindelse med salget, mens Karin Holen fortsat vil være at finde på medarbejderlisten.

- Jeg skal slæbes ud herfra, lyder det fra Karin Holen med et grin.

Ifølge de nuværende ejere var der mange om buddet til klinikken, men valget faldt på Mette Gade Christensen af flere grunde. Blandt andet hendes visioner for klinikken, hendes fokus på en aktiv livsstil og et ønske om at tage sig godt af stedet.

- Mette udstråler ordentlighed. Etik og kemi betyder rigtig meget i sådan en sammenhæng, siger Karin Holen.