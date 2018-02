Musik

Fredericia: Smilene er brede, mens Fynske Banks filialdirektør Palle Dahl Sørensen overrækker beviset på 10.000 kroner til formand for Fredericia Postorkester, Niels Middelbo.

Donationen er fra Fynske Bank Fonden, der støtter Postorkestrets indkøb af en ny tuba.

- Vi har fire tubaister i orkestret. Den ene af tubaerne er slidt og skal skiftes ud. Vi har fundet en model til 65.000 kroner. Det er mange penge, men langt fra den dyreste, siger Niels Middelbo, der slår fast, at tubaer let kan koste 100.000 kroner.

De 10.000 kroner fra Fynske Bank Fonden er ikke det første bidrag, orkestret har fået. ADP har også givet 10.000 kroner.

- De sidste 45.000 kroner har vi selv. Så nu skal tubaisten, Kjeld Kynde Kristensen, ud at prøve tubaer for at finde den helt rigtige - alle tubaer lyder nemlig forskelligt, siger Niels Middelbo.

Palle Dahl Sørensen glæder sig over at kunne støtte det store, lokale orkester. Orkestret blev stiftet i 1953 som Fredericia Jernbaneorkester. I 2012 skiftede det navn til Fredericia Postorkester efter, at DSB Musik nedlagde sig selv, og det fredericianske orkester gik på jagt efter et nyt ståsted - og nye uniformer.