Historie to-go

Fredericia: De er blevet tillagt forskellige motiver, men ret hurtigt er mødet mellem byens gæster og de frivillige i gruppen Borger 1849 endt i smil og samtale.

Gruppen klæder sig ud i dragter fra skæbneåret med belejring og udfald. Medlemmerne går rundt til 6. juli festerne og er for eksempel også synlige i gadebilledet, når de mange nye krydstogtturister traver op i Fredericia for en dag.

Stod også bag voldspil i Kastellet Ann Dorthe Pedersen, 58, er kommunalt lønnet koordinator for Borger 1849 og har været det siden 2011.Fra 1992 til 2001 stod hun bag de nu hedengangne voldspil i Kastellet på Fredericia Vold, som nogle år samlede 6000 tilskuere og 130-150 skuespillere og andre frivillige.



I det civile driver Ann Dorthe Pedersen konsulentfirmaet med speciale i teambuilding, Max Positiv, og bueskydningsfirmaet Robin Hoods Eftf. Sidstnævnte kan man for eksempel booke som inddragende og samlende indslag til en firmafest eller andre events.

- Flere gange er vi blevet spurgt, om vi samler ind til vores kirke, fortæller Borger 1849's koordinator siden 2011, Ann Dorthe Pedersen.

Ikke mindst oversøiske besøgende kan ske at tro, at de små 30 figuranter er med i et amish-trossamfund. Eller at de skal betale penge for en selfie med en tjenestepige, kunstner, avlsbruger, enke efter en sukkerkoger, indehaveren af et gæstgiveri, en gammeljomfru, en købmand, postmester, doktor - eller hvad Borger 1849 nu ifører sig.

“ Nogle kigger på os og tror, vi sælger noget, der koster dem penge. Andre spørger, om de må fotografere os, og så kommer vi ofte i snak. Og så er der bare rigtigt mange, der vil vide, hvorfor i alverden vi er klædt sådan ud? Ann Dorthe Pedersen, Fredericia, koordinator for gruppen Borger 1849

Men det er ganske gratis. Både at få et billede og en historie om stand og klasse. En lille beretning to-go om købstaden med den specielle baggrund, de er på visit i. For de frivillige er omvandrende, levende historiefortællere. Formidlere af Fredericias dramatiske fortid og af hverdagslivet anno 1849, hvor byen både blev belejret, bombarderet og befriet.