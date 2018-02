Debat om bestyrelsesposter: Sund fornuft at sprede ansvar

Det er vanskeligt at forstå, hvad Leo Madsens egentlige ærinde er med sine udtalelser om udvalgsposter i Fyens Stiftstidende den 14. februar.

Han siger, det ligner vennetjenester at udpege personer uden for kommunalbestyrelsen. Og sandt nok er det naturligvis ikke "uvenlighedstjenester". Men i en række udvalg og nævn i øvrigt, bliver der valgt og udpeget personer også uden for kommunalbestyrelsens rækker. Og det er et sundhedstegn at udbrede folkestyret til flere end dem, der er valgt til kommunalbestyrelsen.

Et seriøst arbejdende kommunalbestyrelsesmedlem har fyldt op af opgaver i en række sammenhænge. For folkestyrets skyld er det godt, der er flere til at løfte opgaverne. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at bede folk, man har tillid til, at påtage sig opgaver i folkestyrets tjeneste. Det kan til gengæld undertiden være betænkeligt, når man fordeler opgaver inden for en meget snæver kreds.

Jeg kan blot udtrykke anderkendelse for den måde borgmester Morten Andersen og kommunalbestyrelsen har formidlet nogle af folkestyrets opgaver på.