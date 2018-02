Hvad: All Inclusive

Hvor: Radio 24syv

Måske har du og familien selv prøvet det - eller måske vil du gerne, men tør ikke kaste dig ud i det? Vi snakker selvfølgelig om en all inclusive-ferie: danskernes ypperste charterferie. Hvis du er nysgerrig på fænomenet - eller bare godt kan lide multikunstneren Simon Jul - skal du tage at lytte med på hans humoristiske fortælling om lige netop all inclusive-ferie. Han er selv taget til Kreta på Danmarks billigste all inclusive-ferie, og det er der kommet en virkelig underholdende podcast ud af.