Ferie for Alle, Skandinaviens største feriemesse, afvikles i Messecenter Herning fra den 23. til 25. februar, og hvis det går som de foregående år, dukker omkring 60.000 besøgende op.

De kan være sikre på, at de ikke når det hele, for godt nok er udstillerne - dem er der over 1000 - de samme alle tre dage, men underholdningen, rejseforedragene, rejseauktionerne m.m. skifter.

Messearealet er kolossalt, men det er let at finde frem til det eller de temaer, der har en særlige interesse. Temaerne er som de foregående år: Danmark, udland, camping, udeliv og golf. Camping alene fylder otte haller og et areal på 31.000 kvadratmeter.

Ferie for Alle har hvert år et officielt partnerland - i år er det Spanien, som der dermed er særligt fokus på.

Publikum kan se frem til 130 rejseforedrag, rejsequiz, konkurrencer m.m. hos udstillerne, børnefamilierne kan tage en pause i et legeland, hele familien kan få et gratis prøvedyk i et bassin, i golfafdelingen kan man prøve nyt udstyr og møde repræsentanter for danske og udenlandske golfklubber og -hoteller, og på en rejseauktion kan man måske gøre et kup.

Men først og fremmest kan man - i modsætning til på internettet - komme i direkte dialog med rejsearrangører, campingpladsejere og andre overnatningssteder, repræsentanter fra danske byer, øer og seværdigheder og ditto udenlandske.

Fredag-lørdag er messen åben klokken 10-18, søndag klokken 10-17.

Billetpriser: 100 kroner for voksne, 10 kroner for 5-12-årige. Fredag koster en seniorbillet (60+) 50 kroner.

Hvis man vil undgå at stå i kø, kan billetter købes på www.mch.dk. (thor)