Tranekær: Fedmens og overvægtens psykologi handler det om, når Becca Eritza Sluth holder foredrag i Nowhuset i Tranekær - Føler du dig overset, oplever du problemer med nedgørelse, vejer du lidt for meget, har du svært ved at styre din madindtagelse, er slankekure en stor del af dit liv? Sådan spørger Becca Eritza Sluth, som driver eget firma med psykoterapi, kost- og sundhedsvejledning, m.v. - Foredraget handler om at bevidstgøre forskellige årsager i tanker, følelser og adfærdsmønstre, der ligger til grund for overvægt og fedme. Hvor langt skal man gå tilbage, hvad skal man kikke efter, hvordan har det sat sig i cellerne, følelserne, tankerne, overbevisningerne og i selvværdsfølelsen? Sådanne ting tages op til foredraget.

Og hun fortsætter: - Hvad er de dybereliggende årsager? Kan tvivl og en oplevelse af manglende eksistensberettigelse, en fødselsoplevelse, måden man har oplevet/ikke har oplevet kærlighed, nærhed og omsorg på, have sat så dybe spor, at man har valgt en overlevelsesstrategi: At dulme følelser og spise sig fra det hele? Hvis man få man en idé om, hvad der ligger til grund for "ens egen" spiseadfærd, hvorfor mæthedsfølelsen og stopklodsen mangler, kan man måske blive inspireret og motiveret til at arbejde med sin egen historie, komme ud af offerrollen, og tage ansvar for et varigt vægtskab. I forlængelse af foredraget starter en gruppe, hvor man arbejder med mentale mønstre, fedmens psykologi, tanker, følelser, adfærdsmønstre, spisevaner m.v.

Entré 75 kr. /EXP