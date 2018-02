Avisen mener: Godt, at pengene bliver på Fyn

Selv om de er gode venner privat, er der ingen vennetjeneste i, at den fynske forretningsmand Niels Thorborg har købt sig ind i Middelfart-virksomheden Dinex, som det kom frem i sidste uge.

Det er glædeligt, at de mange kalkuler og beregninger viste, at det er fordelagtigt for Niels Thorborg at blive partner i det vestfynske forretningseventyr i Dinesen-familiens virksomhed, der opererer over det meste af verden og tæller i alt 1300 ansatte.

“ Selv om Danmark er en del af et åbent og frit marked og skal leve - og leve godt - af at handle med hele verden, er der noget betryggende ved, at de penge, der tjenes på Fyn, også gen-investeres på Fyn.

Dinex havde længe søgt efter en finansiel stærk partner for at sikre den fortsatte vækst, og en sådan virksomhed vil ofte være en lækkerbisken for en kapitalfond. Der var da også forhandlinger til flere sider, og flere fynske virksomheder har i forvejen kapitalfonde som ejere.

Ikke et ondt ord om det, men historien om disse fonde er den samme hver gang: De er sat i verden for at tjene hurtige penge og vil som regel forberede deres exit, typisk efter fire-fem år, allerede inden de er gået ind i en virksomhed. Og pengene, de når at tjene efter deres forhåndskalkuler, tager de med sig til et nyt projekt, måske i et helt andet land. Kapital kender ingen grænser.

Der er ingen garanti for, at ejerne af en kapitalfond har nogen forståelse for en virksomheds lokale forankring og legitimitet. Risikoen er, at det hele hurtigt kan blive lidt uvedkommende og holdt-ud-i-strakt-arm-agtigt, når dem, der bestemmer, hvor mange penge der skal trækkes ud af en virksomhed, eller hvordan overskuddet skal investeres, er ligeglad med, om hjemadressen er Fyn, Falster eller Firenze.

Når lokale erhvervsfolk investerer i deres nærområde, er der større chance for, at det lokale engagement bliver mere helhjertet, og ikke mindst, at pengene, der tjenes, også bliver i nærområdet, når der skal svares skat og geninvesteres.

Det er Niels Thorborg et godt eksempel på. Han har de senere år investeret massivt i en række fynske virksomheder. Lige i øjeblikket er han ved at opføre Odenses største hotel, Hotel Odeon. Han har investeret for 300 millioner kroner i ungdomsboliger i Cortex Park og er i det hele taget blevet mere aktiv i ejendoms-branchen, og nu følger så en pænt stor investering i en traditionel industrivirksomhed. Samtidig er han via sit ejerskab af Odense Sport & Event også en væsentlig aktør inden for sport og kultur på Fyn. Og her er det bestemt ikke det hele, der giver overskud.

I langt de fleste tilfælde bliver pengene, der kommer ud af Niels Thorborgs aktiviteter, i det fynske erhvervs- og kulturlivs økosystem, hvor en pæn del af overskuddet bliver investeret i nye projekter.

Det skal han ikke høre et ondt ord for. Og pengene er jo ligeglade, hvor de er.