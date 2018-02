De danske curlingherrer sikrede sig natten til fredag deres første sejr ved vinter-OL i Pyeongchang.

I danskernes tredje kamp ved turneringen slog de Italien med 6-4.

De danske herrer kom godt ud af starthullerne med to point i både første og tredje ende. Det grundlagde en tidlig dansk 4-1-føring.

Fjerde ende endte uden point, inden italienerne med et enkelt point reducerede til 2-4 forud for pausen halvvejs i opgøret.

Efter pausen havde danskerne sidste sten i sjette ende. Et kiks af den danske skipper Rasmus Stjerne banede dog vejen for, at italienerne kunne stjæle et enkelt point og dermed reducere til 3-4.

I syvende ende så det ud til, at Rasmus Stjerne fik åbnet en dansk mulighed for to point med en god næstsidste sten.

Italienerne fulgte dog op med et fornemt double takeout, og danskerne sendte derfor med vilje sidste sten ud af banen. Dermed havde Danmark nemlig også fordelen af at have sidste sten i ottende ende.

Heller ikke her blev der dog lavet point.

Det gjorde der til gengæld i niende ende, hvor danskerne med sidste sten faktisk havde en fin mulighed for at score tre point. De måtte dog nøjes med to point og dermed en komfortabel 6-3-føring forud for sidste ende.

I tiende ende spillede Danmark defensivt og sendte med vilje flere sten ud af banen for at få så få sten som muligt i spil.

Den taktik lykkedes, og med et par sten tilbage var det umuligt for italienerne at indhente Danmark. Italien blev noteret for et enkelt point, da de to hold sagde tak for kampen, men det betød reelt set ingenting.

Danmark sikrede sig en solid 6-4-sejr og den første sejr i Sydkorea.

Næste opgave er USA, der venter allerede fredag middag dansk tid.