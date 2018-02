Et tværpolitisk forslag om beskyttelse af 1,8 millioner unge immigranter, der er kommet til USA ulovligt som børn, blev torsdag nedstemt i det amerikanske senat.

Det skete med stemmerne 45 for og 54 imod. Samtlige demokrater stemte for.

Også et forslag fra præsident Donald Trump om at åbne for muligheden for statsborgerskab til de mange dreamers samt øremærke 25 milliarder dollar til en grænsemur mod Mexico blev nedstemt.

Det skete med stemmerne 30 for og 60 imod.

- Denne afstemning er bevis på, at præsident Trumps plan aldrig vil blive til lov. Hvis han blot ville stoppe med at torpedere den fællespolitiske indsats, så kunne vi få vedtaget et fornuftigt lovforslag, siger Chuck Schumer, Det Demokratiske Partis leder i Senatet.

I slutningen af januar sagde Trump, at han er åben over for idéen om at give de unge immigranter under den såkaldte Daca-ordning statsborgerskab i USA over en periode på 10-12 år.

Det var tidligere præsident Barack Obama, der indførte programmet Daca. Det tillader de unge immigranter at blive i landet og studere eller arbejde for to år ad gangen.

Men de unge immigranter risikerer at blive udvist, efter at den amerikanske regering i september sidste år ophævede Daca-ordningen, der udløber 5. marts.

Den republikanske senator Bob Corker siger efter torsdagens afstemning, at senatsmedlemmer nu vil forsøge at diskutere en kortsigtet forlængelse af ordningen.

Det kan ifølge Corker eksempelvis ske i forbindelse med det midlertidige statsbudget, som Kongressen skal godkende senest 23. marts, hvis ikke det amerikanske statsapparat skal lukke ned.