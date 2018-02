Det var unødvendigt, at Atlético Madrid fik lov til at vende 0-1 til 2-1 før pausen - og siden udbygge føringen til 4-1 i slutfasen, da det spanske storhold torsdag tævede FC København i den første 16.-delsfinale i Europa League.

Det mener FC Københavns centrale midtbanespillere Ján Gregus og William Kvist, som dog også erkender, at Atlético Madrid ganske enkelt bare var bedre.

- Vi fik et fint mål, men så begyndte vi at give chancer væk, og de straffede os. Deres første to mål var meget lette, og dem kunne vi have forhindret, hvis vi havde været lidt skarpere på nogle detaljer.

- Selvfølgelig er det også et udtryk for kvalitet, at de får de to mål, for Atletico er meget stærkt hold.

- Men hvis vi havde været lidt skarpere, så ville de ikke have fået de mål så let, siger Ján Gregus om gæsternes to første mål.

Viktor Fischer havde ufortjent bragt FCK foran 1-0 efter et kvarter, men inden pausen havde Saúl Ñíguez og Kévin Gameiro vendt kampen til spaniernes fordel.

Anden halvleg åbnede med at være jævnbyrdig, men i det 71. og 77. minut punkterede gæsterne spændingen efter mål af Antoine Griezmann og Vitolo.

De to sidste Atletico-mål irriterer FCK-anfører William Kvist, fordi københavnernes mulighed for avancement nu blot er teoretisk.

- Det var helt fortjent, at de fik de to sidste mål, men det var unødvendigt.

- Forskellen på holdene er nok så stor, som resultatet viser. Men det ærgrer mig, at de kommer her og jagter et godt resultat og så kommer herfra med at have vundet 4-1. Det skulle de ikke have haft lov til.

- Vi skulle have holdt dem på 2-1, og så skulle vi have satset til sidst. Det er sådan, jeg husker de helt store aftener herinde. Vi prøvede, men vi lykkedes ikke 100 procent, siger William Kvist.

På trods af afklapsningen er der alligevel noget positivt at tage med videre, siger Ján Gregus.

- Vi skabte mange chancer mod en meget stærk modstander, og vi kunne have scoret mere end et mål.

- Nu skal vi have analyseret kampen, og der er helt sikkert også flere gode ting at tage med fra kampen, siger slovakken.

Der er returkamp torsdag i Madrid. Inden skal FCK søndag spille på udebane mod FC Midtjylland i Superligaen.