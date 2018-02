Sydafrikas nye præsident skal lede et land, der kæmper med dårlig økonomi og mistillid til systemet.

Sydafrikas nyvalgte præsident, Cyril Ramaphosa, har potentialet til at samle en nation, der er splittet på flere måder.

Sådan lyder det fra Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.

Selv om Ramaphosa er kommet på en stor opgave, kan han nemlig være den rette til at genskabe tilliden til et system, der over en årrække har lidt alvorlige knæk, mener han.

- Jeg ser det som en ny begyndelse for Sydafrika.

- Her får vi en præsident, som for alvor vil gøre op med det allerstørste problem, vi har i Sydafrika i øjeblikket - mistillid til ledelsen blandt andet på grund af korruption og magtmisbrug, siger han.

Torsdag blev Ramaphosa under applaus taget i ed i præsidentens kontor i Cape Town.

Her skal han afløse den skandaleramte Jacob Zuma, der har været under massivt pres på grund af korruptionsanklager.

- Den nye leder, Cyril Ramaphosa, vil bekæmpe korruption og vise en ny vej.

- Det giver nogle helt utrolige muligheder for landet. Faktisk vil jeg sige, at det er det største skift siden afslutningen på apartheid i 1994.

Inden for regeringspartiet, ANC, vil den nyvalgte præsident dog sandsynligvis skulle på en opgave med at lave "udrensninger" blandt folk, som ikke lever op til hans værdier, mener lektoren.

Netop nu er folkestemningen ved at vende i Sydafrika, forklarer Stig Jensen.

Men da der skal være valg inden for et år, vil det hurtigt kunne gå galt for Ramaphosa, hvis ikke han leverer på sine løfter.

- Det er et land, som er dybt splittet, netop på grund af Jacob Zuma og hans måde at lave ledelse på. Men det er også et land med en vis lettelse, fordi de er kommet af med Jacob Zuma, siger han.

Bliver tilliden til det politiske system genskabt, kan det hjælpe til at tiltrække udenlandske investorer til Sydafrika. Og det vil være afgørende for rette op på landets skrantende økonomi, forklarer lektoren.

Ramaphosas ry er dog ikke helt uplettet, og han har blandt andet været indblandet i en skandale omkring ulovlig kanalisering af store beløb fra den statslige olieindustri til ANC.

Under Zumas præsidentperiode har Ramaphosa været vicepræsident, og han har også været både fagforeningsaktivist og erhvervsmand.