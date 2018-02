Håndbold: Alle havde spået en tæt kamp mellem Odense og København, da ligaens nummer tre fra Fyn mødte København Håndbold på Frederiksberg. Første møde mellem de to endte i en sejr til københavnerne på hele 17 mål, men i det omvendte opgør formåede Odense at få point med fra en uafgjort kamp.

Odense må have været lidt nervøs for endnu en lussing, da København i kampens åbning hurtigt kom foran 3-0 efter skidt angrebsspil af fynboerne. Og allerede efter fire minutter måtte cheftræner Jan Pytlick bruge en timeout og store ord.

København Håndbold - Odense HC 24-24 (14-12) Ligaen, kvinderKampens gang: 2-0, 4-2, 4-4, 6-5, 7-7, 10-7, 12-8, 13-10 (14-12) 14-14, 16-16, 17-18, 19-20, 21-21, 24-24.



Mål: Odense HC: Stine Jørgensen 6, Mette Tranborg 5, Kathrine Heindahl 4, Freja Cohrt 3, Mie Højlund 3, Jessica Quintino 2. København Håndbold: Mia Rej 10, Annika Meyer 3, Hanna Blomstrand 2, Jenny Alm 2, Anne Cecilie de la Cour 3, Line Bjørnsen 2, Louise Føns 1, Maria Lykkegaard 1.



Bedste spillere: Odense HC: Althea Reinhardt. København Håndbold: Mia Rej



Udvisninger: Odense HC: 1 København Håndbold: 1



Dommere: Morten Lethan Albrechtsen og Jørn Møller Nielsen. Præstation: Fin



Odense HC's næste kamp: Fredag 23. februar klokken 19.15: Odense HC - Ajax København, Odense Idrætshal.

Det lod til gengæld også til at sætte Odense i gang, men kort efter blev Nadia Offendal vist vejen til bænken, hvor hun måtte sidde to minutter for at hive lidt for meget i en sort trøje. Det blev dog løst af Odense ved at tage Sando ud af målet, og med en "sejr" på 1-0 i undertal formåede gæsterne i orange at holde på, og kort efter var der udlignet.

Når angrebet fungerede for Odense i første halvleg, var det skytterne, som ramte på langskud. Men selv om Stine Jørgensen og Mette Tranborg satte en del ind fra distancen, så var holdet for endimensionelt, og indtil til allersidst i halvlegen fordelte Odenses mål sig på tre spillere. I den anden ende var København og især den store profil Mia Rej lidt skarpere, og hjemmeholdet formåede at åbne et lille hul på to mål før pausefløjtet.