Caroline Wozniacki virkede særdeles irriteret undervejs, da hun torsdag spillede sig i kvartfinalen i Qatar.

I WTA-turneringen Qatar Total Open i Doha vandt Wozniacki 7-5, 6-1 over Monica Niculescu, men det var rumænernes stønnen på banen, der var i fokus.

Efter sejren var den danske verdensetter stadig træt af Niculescus konstante lyde, som typisk fortsatte, efter at rumæneren havde slået til sine bolde.

- Det var en svær kamp, for hun prøvede virkelig at psyke én. Hun begyndte at komme ind i hovedet på én, og så lod jeg mig irritere.

- Jeg burde ikke have ladet mig gå på af det, for så begyndte jeg at lave nogle fejl. Det var dumt.

- Det er ikke særligt fair, det hun gør. Men det er, hvad det er, siger Caroline Wozniacki ifølge TV2 Sport.

Danskeren var foran 4-1 i første sæt, men rumæneren kom tilbage og førte 5-4, inden Wozniacki fandt sig selv og tog første sæt 7-5.

- Det kunne have været en god kamp, for hendes tennisspil er interessant, men hun prøver på at forstyrre én mentalt. Det blev irriterende, og så er det ikke sjovt at spille mod hende. Det er ikke dét, tennis handler om.

- Hvis ikke, det var sådan, kunne det være rigtig sjovt at spille mod hende, lød det fra Wozniacki efter kampen.

Undervejs var hun så utilfreds med forholdene, at hun brokkede sig til kampens dommer.

I kvartfinalen fredag eftermiddag skal Caroline Wozniacki møde tyske Angelique Kerber, der er seedet som nummer otte i turneringen.

Danskeren er seedet til en finaleplads mod Simona Halep, der torsdag spillede sig videre i turneringen med en sejr over Anastasija Sevastova.