Tilfangetagne danskere, der har kæmpet for IS i Syrien, bør ikke kunne afsone deres straf i Danmark, mener S.

Danskere fængslet i Irak eller Syrien for at have kæmpet for Islamisk Stat bør ikke have mulighed for at komme hjem og afsone i Danmark.

I stedet bør Danmark støtte landene med opbygningen af et fungerende fængsels- og retssystem, så tilfangetagne danskere kan blive der.

Sådan lyder det fra udenrigsordfører Nick Hækkerup (S), efter at udtalelser fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) torsdag, om at afsoning i Danmark kan blive en mulighed.

- Vi synes, at når man har begået en forbrydelse et sted ude i verden, så må man som udgangspunkt også tage straffen det sted ude i verden, siger Nick Hækkerup.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens udmelding kom efter et møde i koalitionen, som Danmark er en del af, til bekæmpelse af Islamisk Stat.

Her meldte USA ud, at man gerne så, at krigernes hjemlande tog fanger for at aflaste koalitionens samarbejdspartner i området, Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

- Vi er klar over, at vores samarbejdspartnere i Syrien og Irak ikke har styrke og kapacitet til at retsforfølge dem, siger Nick Hækkerup.

- Derfor vil vi hellere, at Danmark og de andre lande hjælper til at opbygge kapacitet, sådan så man kan retsforfølges og sidde i fængsel lokalt.

Forslaget fra S henter ifølge Nick Hækkerup inspiration fra lignende støtte til at bekæmpe pirateri i Øst- og Vestafrika.

Støtte til fængsler og domstole i Syrien og Irak vil "selvfølgelig være forbundet med en udgift", forklarer Nick Hækkerup.

- Men hvis koalitionens lande går sammen om det, så vil den udgift, der falder på Danmark, absolut være til at overskue, siger han.

Tidligere torsdag har Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, givet udtryk for, at "det drejer sig om at holde dem dernede".

- Jeg vil meget nødigt have, at de kommer hjem, sagde han til DR.

Også Claus Hjort Frederiksen har udvist skepsis over for at hente krigerne hjem til Danmark, men han har indikeret, at det kan blive en nødvendighed.

I øjeblikket sidder flere hundrede kriger fra Islamisk Stat fængslet i Syrien. En gruppe af dem er danskere.