Svendborg Rabbits tabte første periode, men hen over distancen var gæsterne for stærke for bundholdet.

Basketball: Efter en pæn række dårlige resultater kom Svendborg Rabbits tilbage på det berømte spor, da holdet sejrede 83-30 ude over Copenhagen Wolfpack i Basketligaen.

Det sydfynske hold havde tabt de seneste fem kampe i streg, og selv om Wolfpack lå næstsidst før kampen, kunne man ikke tage noget for givet, selv om Rabbits normalt burde stå for mere klasse og generel rutine.

- Det er klart, at vi bævede lidt for kampen, for det ville være forfærdeligt at tabe sådan en kamp her før landskampspausen, men heldigvis fik vi rettet det hele op, sagde direktør Troels Mortensen efter kampen.

Kampen fik et lidt løjerligt forløb, idet Wolfpack vandt første periode snævert, selv om Rabbits kom godt i gang.

Men fra og med 2. periode begyndte forskellen at markere sig.

Rabbits vandt anden periode 14 point, tredje med 12 og fjerde med otte point, og dermed kunne Rabbits returnere til det fynske med to værdifulde point.

- Det blev afgørende, at vi formåede at scorede markant mange mål på treeren, og især Claus Maagaard var stærk i den disciplin, sagde direktøren.

Generelt havde Rabbits flere spillere, der kunne levere varen, og hen over distancen blev hjemmeholdet kørt fysisk og psykologisk over.

Rabbits havde to mand, der hver scorede 17 point. Det var Demonte Flanagan og netop Claus Maagaard.

- Det var en sejr, der lunede. Nu venter vi på næste kamp, der er mod Bakken Bears i HK Midt Arena, og derfor var det ekstra vigtigt, at vi vandt denne kamp, sagde Rabbits-direktøren.