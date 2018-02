Til marts skal Folketinget behandle nye regler, der skal gøre det tydeligere, hvornår en borger kan få førtidspension uden at skulle gennem et ressourceforløb først.

For at sætte gang i et ressourceforløb skal kommunerne fremover kunne pege på særlige indsatser, hvor der er "en realistisk forventning" om, at folk kan udvikle deres arbejdsevne.

Det skal også være mere tydeligt, hvornår en borger kan få førtidspension med det samme, fordi det ikke er realistisk, at han eller hun kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Så meget ligger fast efter forligskredsen i Folketinget er blevet enige om at ændre lovgivningen efter utallige eksempler på folk, der har været i årevis i systemet, uden der er sket noget.

Det har vi fortalt om flere gange her i avisen, senest med 62-årige Jette Ørnstrup, der på grund af slidgigt bare gerne vil gå på efterløn, men har hængt i systemet i over fire år.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har peget på, at ressourceforløb i nogle kommuner er blevet brugt til mennesker, det aldrig var tiltænkt. Derfor har kammeradvokaten været med til at gennemgå lovteksten til det nye lovforslag, der bliver fremsat i næste måned (marts).- Mennesker skal ikke gennem alle mulige indsatser, hvis man på forhånd kan se, at det ikke giver mening, sagde ministeren, da ændringerne blev præsenteret.

- Men omvendt må vi heller ikke opgive mennesker, der har en realistisk mulighed for på længere sigt at blive en del af arbejdsmarkedet. De skal have den bedst mulige hjælp og støtte gennem ressourceforløbet.

Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension, men politikerne regner med, at det i praksis vil betyde, at flere borgere vil få en førtidspension på et tidligere tidspunkt.