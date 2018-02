Efter et stærk europæisk efterår tyder alt på, at Östersunds er færdig i Europa efter nederlag til Arsenal.

Den svenske fodboldklub Östersunds FK har i denne sæson været en af de helt store overraskelser i Europa League.

Men eventyret er sandsynligvis snart nået til vejs ende.

Torsdag blev svenskerne på hjemmebane slået med 3-0 af Arsenal i den første af to dueller i 16.-delsfinalen.

Det var tydeligt, at Östersunds-spillerne var et stykke fra den form, der i efteråret skabte det ene fornemme resultat efter det andet.

Allerede efter 13 minutter indkasserede svenskerne det første mål, da Aly Keita i Östersunds-målet ikke kunne holde en svag afslutning. Nacho Monreal fulgte op på returen og scorede til 1-0 for Arsenal.

Ti minutter senere havde Östersunds-forsvaret flere muligheder for at sparke bolden ud af farezonen, men det skete ikke. Derfor endte bolden igen i det svenske mål.

Östersunds-forsvareren Sotiris Papagiannopoulos rettede en aflevering fra Henrikh Mkhitaryan ind i netmaskerne til 2-0.

De svenske værter blomstrede en anelse op efter 2-0-scoringen og fik for første gang truet Arsenals mål. Men det var alligevel de engelske gæster, der var farligst og efter en time øgede Mesut Özil til 3-0.

I overtiden brændte de svenske værter et straffespark, da Tom Pettersson afsluttede svagt på David Ospina i Arsenal-målet.

Dermed lader alt til, at Östersunds snart har nået endestationen i Europa i denne omgang.

I efteråret imponerede holdet, der for syv år siden spillede i Sveriges fjerdebedste række, med 11 point af 18 mulige i Europa Leagues gruppespil. Blandt andet slog svenskerne tyske Hertha Berlin og spillede uafgjort mod spanske Athletic Bilbao.

For Arsenal er Europa League måske den nemmeste måde at indfri ambitionen om at spille Champions League i næste sæson.

Arsene Wengers mandskab er langt fra den top-fire i Premier League, der udløser kvalifikation til Champions League. En triumf i Europa League-turneringen belønnes med en plads i Champions League til efteråret.

Flere andre klubber var i aktion torsdag aften. Atalanta var tæt på at overraske, men italienerne tabte 2-3 ude mod Borussia Dortmund. Den danske angriber Andreas Cornelius var ikke på banen for italienerne.

AC Milan vandt 3-0 på udebane over bulgarske Ludogorets, og et hattrick af portugisiske Manuel Fernandes banede vejen for en 3-2-sejr til Lokomotiv Moskva ude over Nice. Mario Balotelli scorede to gange for Nice.

Athletic Bilbao vandt 3-1 ude over Spartak Moskva, mens Real Sociedad på hjemmebane måtte nøjes med 2-2 mod østrigske Red Bull Salzburg.

Der er returkampe om en uge.