Foreløbig to gange i løbet af vinterferien har seks-årige Philip Emil Brigsted været i Storms Pakhus sammen med familien. Ikke for at spise pandekager, som han ellers også er vild med. Men for at lege.

I løbet af vinteren har pakhuset, der slog portene op i september, for alvor manifesteret sig som et sted, der er til meget mere end det kulinariske. For nok er mad- og drikkeboderne stadig hovedattraktionerne, men begivenhedskalenderen i Storms Pakhus er stadig mere tætpakket og fyldt med alt muligt, der ikke umiddelbart rimer på mad: Quizzer, bankospil, musik, street fitness og salsa for nu bare at nævne noget. Foruden det mere umiddelbart kulinariske såsom for eksempel kokkeskole og ølsmagning. Og her i ferieugen altså vinterlege for børn med mulighed for at vinde diplomer, som Philip Emil Brigsted foreløbig har to af.

En af direktørerne for Storms Pakhus, Bjørn Hentze, fortæller, at det hele tiden har været meningen, at pakhuset skal være et samlingssted for alle.

- Vi skulle lige bruge nogle måneder på at løbe stedet i gang. Og nu satser vi på, at der skal ske noget hver dag, og at det skal være et hus i stadig udvikling, siger Bjørn Hentze, mens børnene leger vinterlege bagest i det store pakhus.