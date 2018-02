Når plejehjem, bosteder og hjemmeplejen skal ansætte medarbejdere, skal der være en særlig voksenattest.

Det foreslår Dansk Folkeparti, der får opbakning af flere organisationer, skriver Jyllands-Posten.

På den måde vil domme for eksempelvis seksuelle overgreb, vold og tyveri være tilgængelige for arbejdsgivere i mindst ti år og i nogle tilfælde længere tid.

I dag står blufærdighedskrænkelse eksempelvis kun på den almindelige straffeattest i op til fem år, mens domme i særlige tilfælde kan graves frem af en offentlig arbejdsgiver ti år senere.

Det er for kort tid, mener Dansk Folkeparti, der derfor foreslår en voksenattest parallelt til børneattesten, der i dag blandt andet kræves ved ansættelse i børnehaver.

- Vi har børneattesten, som går til, man er 15 år, men vi har ikke noget på voksenområdet.

- Derfor forestiller vi os, at vi kan tage udgangspunkt i det, som vi i allerede kender på børneområdet, siger DF's handicapordfører, Karina Adsbøl.

Forslaget kommer efter en sag fra Roskilde, hvor en mand blev dømt for blufærdighedskrænkelse og ni år senere fik job som sosu-assistent i hjemmeplejen.

Han begik i 2010 og 2011 to nye overgreb - blandt andet mod en udviklingshæmmet kvinde.

Landsforeningen Lev, fagforeningen FOA og Ældre Sagen støtter alle forslaget.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, skriver til Jyllands-Posten, at forslaget lyder interessant, men at han ikke kender tilstrækkeligt til forslaget til at vurdere, om DF's forslag er bedst muligt.

Hverken børne- og socialminister Mai Mercado (K), Liberal Alliance og Konservative ønsker at udtale sig om forslaget.

Justitsministeriet oplyser, at det er i gang med at undersøge muligheden for at modernisere reglerne for straffeattester.