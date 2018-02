Et medlem af den indiske familie, der er mistænkt for korruptionssager i Sydafrika, er nu efterlyst.

Sydafrikansk politi har udstedt en arrestordre på Ajay Gupta. Det oplyser en talsmand for politiet til nyhedsbureauet AFP.

- Vi talte med hans advokater i går, og vi oplyste dem om, at en arrestordre er blevet udstedt på Ajay Gupta, siger polititalsmanden.

Ajay Gupta er en af de tre brødre fra den indflydelsesrige indiske Gupta-familie i Sydafrika.

Han skulle have meldt sig selv til sydafrikanske myndigheder, men dukkede ikke op, skriver nyhedsbureauet AP.

Brødrene anklages for at være involveret i korruptionssager på grund af deres tætte forbindelser til den netop afgåede sydafrikanske præsident, Jacob Zuma.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er der udstedt arrestordre på yderligere en person, som ikke er navngivet.

Politiet oplyser, at i alt otte mennesker er anholdt som led i efterforskningen af den formodede korruption, der involverer Gupta-familien.

Den rige indiske familie har - i lighed med Zuma - hele tiden afvist at have gjort noget forkert.

Jacob Zuma trådte onsdag aften tilbage som sydafrikansk præsident. Han var under massivt pres, især på grund af anklager om korruption, der også formodes at have involveret Gupta-familien.

To af brødrene, heriblandt den nu efterlyste Ajay Gupta, er angiveligt blevet set i Indien. Det skriver Times of India.

Ifølge avisen deltog de to brødre i en hinduistisk højtid i deres fødeby, Saharanpur, tirsdag.

- Ajay og Atul var her tirsdag, men rejste igen samme dag. Jeg ved ikke, hvor de befinder sig nu, fortæller deres fætter Pradip Agarwal til Times of India.

Jacob Zuma skal blandt andet have haft relationer til den stenrige indiske Gupta-klan, som han skal have arbejdet sammen med for at have kontrol over lukrative statskontrakter.