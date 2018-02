Faaborg: Jane Lundsfryd, indehaver af kvindetøjbutikken Mikado gør meget ud af at inspirere sine kunder og lære af dem. Hun er ked af de tomme butiksruder i byen, og ser frem til projekt "Styrket Erhverv i Gadeplan". Her fortæller hun om sig selv og sine ønsker for Faaborg. Hvad gør din butik til noget helt særligt? - Ærlighed vægter jeg meget højt - det er faktisk mit yndlingsord. Jeg giver kunden tid til at kigge rundt og hjælper med al den tid, råd og vejledning, der skal til for at finde det helt perfekte stykke tøj. Dermed er kunden tilfreds med sin oplevelse i butikken, og det er rigtig vigtigt for mig. Alt tøj og tilbehør er nøje udvalgt til vores butik og vores kunder, og vi prøver selv vores tøj. Dermed er vi i stand til at give den bedste og ærligste vurdering til vores kunder. Jeg deltager i messer to gange årligt, hvor jeg finder inspiration, men varerne køber jeg ind til butikken bl.a. ved Inwear-kollektionen i Odense. Jeg er meget nysgerrig på nye tiltag og ideer og finder en hel del inspiration på nettet. Vores kunder er også rigtig gode til at levere inspiration til os, på tøj eller en bestemt stil, de har set. Mikado Åbningsår: 1. oktober 2006 overtog Jane Lundsfryd butikken efter Karen Krull, der havde haft butik siden 1981.



Ejer: Jane Lundsfryd.



Målgruppe: 30 år og opefter.



Vareudbud: Alt tøj undtagen undertøj.



Del af kæde: Ikke del af en kæde, men kan selv bestemme, hvilke varer der skal være i butikken.



Webshop/hjemmeside: Nej, Jane Lundsfryd har prioriteret at koncentrere energien om butikken.



Antal ansatte: Jane Lundsfryd selv samt Lene Lysemose på 15-20 timer. - Det er dejligt at opleve, at vores kunder også kommer hinanden ved, ved at give feedback og ros til hinanden. Det vidner om, at butikken er et positivt og trygt miljø, og at kunderne hygger sig. Jeg ser butikken som en legeplads, hvor alle kan komme ind og kigge og få styret deres nysgerrighed. Her er intet forbudt, så kom ind og leg!

Farver letter stemningen

- Jeg købte butikken lige op til finanskrisen. I finanskrisen var stort set alt tøj kun sort, gråt og hvidt. Folk var generelt meget prægede gennem krisen i forhold til deres tøjstil, og typisk kunne du kun få tøj i disse begrænsede kulører. Det var jo egentlig en frygtelig skam, for vi havde i den grad brug for farver til at lette stemningen og give os fornyet optimisme. Jeg tog det bevidste valg, da jeg overtog butikken, at være positiv og fremadsynet, no matter what. Her ville jeg have, at kunderne kunne bruge deres fantasi, gå på opdagelse i en masse skønne farver og lækre stofkvaliteter og føle sig godt tilpas i vores hyggelige omgivelser, siger Jane, mens hun stråler af iver og engagement. Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken? - Ved åbningsreceptionen i 2006 var jeg klar til at invitere folk indenfor, havde lidt vin, snacks og fem vaser klar til blomsterne, for det måtte være rigeligt, tænkte jeg. Stor var overraskelsen, da det simpelthen væltede ind med nysgerrige kunder, og det fortsatte frem til lukketid og de efterfølgende dage tillige. Jeg var helt høj på alle de endorfiner, der sprang rundt i hjernen de dage, det var for vild en oplevelse. Tænk at man kan blive helt mundlam af overraskelse, men det blev jeg, og vaser, dem havde vi slet ikke nok af, griner Jane.

Tomme vinduer skæmmer