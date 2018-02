Kulturarvplanen for restaurering og udbygning af Nyborg Slot kræver, at også den anden af de to gule sidebygninger ved slottet rives ned. Den første, Danehofkroen, røg for knap et år siden.

Nyborg: Håndværkere fra Nyborg-firmaet Dreier & Co. er i gang med at fjerne den gule bygning, der ligger ved siden af Nyborg Slot.

Tvillingen til bygningen - den tidligere Danehofkroen - røg i marts sidste år. Det skabte en del vemodighed hos lokale, der huskede bygningen som ramme om festlige oplevelser. Også skuespiller Arne Lundemann var ked af at se, at den kro, hvor han startede sin karriere som selvstændig kok og restauratør - og sådan set også sin skuespiller-karriere - forvandt fra slotsholmen.

Når Danehofkroen måtte væk først, skyldte det, at der skulle fortages omfattende, arkæologiske udgravninger under huset, da den planlagte nye formidlingsfløj til slotsudvidelsen skal opføres her. På forhånd vidste arkæologerne, at der under Danehofkroen tilbage i middelalderen havde ligget en bygning, der kunne tåle sammenligning med Kongefløjen. Udgravningerne på stedet bragte da også omfattende ny viden om det gamle kongeslot for en dag.

Nu gælder det så den gule bygning mod syd, hvor Østfyns Museer igennem en del år har haft kontorer. Først på ugen tog håndværkerne vinduer og døre ud af bygningen, og nu gælder det tagstenene. Det sker så nænsomt, for tanken er, at materialerne i så vid udstrækning som muligt skal kunne genanvendes. Det gælder også murstenene i bygningen. Hvor materialerne vil blive genbrugt, er dog uvist.

I løbet af kun få dage vil bygningen være helt væk. Når tagfladerne er ryddet, fjernes spær og siden murene. Fundamentet bliver brudt op og kørt væk, og så kan arkæologerne som under Danehofkroen foretage arkæologisk udgravning. Forventningen er, at der her kan skaffes viden, så historikerne kan få viden til at danne et komplet billede af den borg, som Nyborgs kongelige slot var i middelalderen.

De to gule sidebygninger har været en del af anlægget ved slottet, siden de blev opført af militæret i midten af 1800-tallet. Det var dengang, Nyborg som fæstningsby havde garnison, og slottet blev brugt som kaserne og arsenal - altså oplagring af militært udstyr.