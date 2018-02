Tog. Aflys den nye jernbane over Fyn

Det er fornøjeligt at høre, at nu skal vi have mange tog med kendt teknologi. Det betyder dog samtidigt, at togene ikke kommer over 200 km/t foreløbig. Timedriften er aflyst.Men er det så ikke på sin plads at aflyse den nye jernbane over Fyn? Togene kommer ikke til at få behov for specielle spor. Vi kan altså fortsætte med at køre på den eksisterende bane. Dog vil der komme et kapacitetsproblem, indtil Femern-forbindelsen er etableret. Fra da vil mange godstog køre den vej.Den hurtige og billigste løsning vil være, som jeg tidligere har beskrevet, et ekstra spor fra Odense til Middelfart. Dette anvendes til flyvende overhalinger, når langsommere godstog er på strækningen eller, hvis et lyntog eller Intercitytog skal forbi et lokaltog. Hvis der er områder med meget dårlig plads, så undværer man det tredje spor de få kilometer.Samme idé kunne måske på andre strækninger anvendes for at skabe mere kapacitet. Man skal være helt klar på, at så længe, der kun er to spor ved Middelfart og Odense, får man ikke mere kapacitet ved at bygge en ny strækning, hvor man så opnår to spor ekstra, da de ender i to spor i hver ende.

Det er ganske som med et vandrør. Selvom det er tre gange så tyk på midten over en længere strækning, vil det ikke kunne transportere mere vand end det ind- og udløbshul, der findes i enderne.Nå, men så har vi ikke en udgift til en bane over Fyn for 4,5 milliarder kroner, men en løsning til langt under det halve. Hvad skal vi dog anvende alle disse overskydende kroner til?

Er der nogen, der har regnet på halvtimes drift på Vestfyns lokalbane og dertil intercitytog, som stopper enten i Aarup eller Tommerup engang i timen?

Pludseligt kunne det være attraktivt at lade bilen stå og tage af sted på arbejde med offentlige transportmidler lige som i København, Aalborg og Aarhus. Der kunne komme flere kunder til den nye sporvogn i Odense.

Det var blot én mulighed. Der er sikkert mange andre ønsker til nogle milliarder. Lad det komme på bordet.