OK18. Det handler om ligeløn

OK18-forhandlingerne er i gang - en overenskomst, der direkte vil påvirke tusindvis af offentligt ansatte. Men hvad med arbejderne i den private sektor - har OK18 nogen betydning for dem?

Til min tilfredshed kan jeg se, fagbevægelsen ikke har ladet sig kyse i OK18-forhandlingerne: Man står sammen - på kryds og tværs af faggrupper.

Først og fremmest handler det om ligeløn: Lønnen for arbejderne i "kvindejob" skal opjusteres. Det være sig inden for pleje og pædagogik, hvor lønningerne halter bagefter. Samtidig ønsker man reelle forhandlinger for lærerne: En arbejdstidsaftale er kravet.

Men tilbage til spørgsmålet om den private sektor: Selvfølgelig betyder OK18 også noget her. Den danske stat er landets største arbejdsgiver - og får staten held med at fjerne rettigheder og trykke lønnen, vil det smitte af på den private sektor i 2020, hvor nye forhandlinger på det private område pågår.

Vi befinder os i en økonomisk gunstig situation i Danmark: Efter tre årtier med gældsafvikling og tilbageholdenhed for arbejderen på gulvet skal frugterne høstes.

Hvem skal høste? Skal det fortsat være chefer og ledere - et opsving skabt af arbejdernes tilbageholdenhed og accept af dårligere forhold i forhold til løn, pension, efterløn, dagpenge?

Jeg mener, arbejderne på gulvet skal have glæde af de gunstige forhold. Og derfor bakker jeg op om fagbevægelsen under OK18 - for det er her vi har første mulighed for at omfordele. Til gavn for de mange - ikke de få.