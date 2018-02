Overenskomst. Lærernes meningsløse særstilling

Det meddeles nu at forhandlingerne om de offentlige overenskomster er gået i stå - igen - uden at de vel egentlig rigtig har været startet. Årsag: Lærerne- læs: Anders Bondo Christensen.

De offentligt ansatte har nemlig stillet som betingelse for at indlede reelle overenskomstforhandlinger med stat, regioner og kommuner, at der først skal indgås en arbejdstidsaftale med lærerne.

Forhistorie: Ved forrige overenskomstforhandling (OK13) krævede arbejdsgiverne, at lærerne skulle underkastes samme ansættelsesvilkår som alle andre på det danske arbejdsmarked, såvel private som offentlige. Og det går ud på, at det er ledelsen, der tilrettelægger, fordeler og leder arbejdet.

Altså skulle det være slut med lærernes specielle ansættelsesvilkår med automatisk tildeling af forberedelsestid. Man var kommet under 20 reelle undervisningstimer om ugen. Lærerne havde fået sig tilkæmpet en speciel ansættelsesstatus, så man måske lidt humoristisk kaldte dem for praktiserende lærere, ikke at forveksle med praktiserende læger.

Som det er alle bekendt, endte OK13-forhandlingerne med lockout/strejke og efterfølgende regeringsindgreb, der præcist fastslog, at lærernes arbejdstidsregler ikke var et centralt anliggende, men en sag for ledelsen og de ansatte på uddannelsesinstitutionerne.

Det var det eneste rigtige at gøre op med lærernes meningsløse særstilling, og ved de sidste OK forhandlinger blev der heller ikke ændret herved. Lov 409 er stadig gældende.

At lærerne nu sammen med alle andre offentligt ansatte kræver uret stillet tilbage, er absurd. Ingen arbejdsgiver (finansminister) med respekt for sig selv og tidligere bedrifter vil/kan give køb på indholdet i Lov 409.

Jeg har stor forståelse for, at lærerne gerne vil have ansættelse i henhold til en reel overenskomst indgået mellem parterne. Og hvis kravet er, at der skal formuleres et afsnit om arbejdstid, er det da såre enkelt:Arbejdsgiveren tilrettelægger, leder og fordeler arbejdet, og lærerne står til rådighed 37 timer om ugen som på alle andre arbejdspladser.